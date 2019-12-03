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Manisa çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı

Çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattıManisa'nın Alaşehir ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı.

03.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:08
Çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı
'nın ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Hacıbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin çatısında bulunan depoda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışma sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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