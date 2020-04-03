Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 moleküler tanı testlerini yapmak için yetkilendirildi.

03.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:52
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 moleküler tanı testlerini yapmak için yetkilendirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, yapılan yetkilendirmeyle Manisa'nın, Ege Bölgesi'nde Kovid-19 testi yapan 4'üncü şehir olduğu, çalışan güvenliği için yeterli miktarda koruyucu ekipman ve dezenfektan sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Kovid-19 tanı testlerini çalışmak üzere 12 laboratuvar teknisyeni ve 5 tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisi görevlendirilmiştir. Çalışanlara kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmiştir.
Kovid-19 tanı testleri aralıksız olarak 24 saat çalışılacak ve sonuçlar hızla bildirilecektir. Günlük test kapasitesi şu an itibarı ile 300 olmakla beraber kapasite 900'e kadar çıkabilecektir. Daha çok test yaparak erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile virüsün Manisa ve çevre illerde yayılmasına engel olunması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Manisa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: Yardım ödemeleri evlerde yapıldı - Haber 18:54: Kırklareli'ndeki yurtlardaki vatandaşlar evlerine gönderilmeye başlanacak - Haber 18:54: İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor - Haber 18:54: BM'den Mısır yönetimine "Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak" çağrısı - Haber 18:54: Ürdün'de koronavirüs önlemlerine uymayarak camide cuma namazı kılmak isteyenlere gözaltı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber