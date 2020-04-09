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Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildi

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildiMANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, koronavirüs moleküler tanı testleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.

09.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:27
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildi

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, koronavirüs moleküler tanı testleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Böylelikle, Manisa'da yapılan testlerin sonuçlarının kitlerin Ankara'ya gönderilmesine gerek kalmadan, 3 saat içerisinde cevap alınabileceği bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın girişimleri ile MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili hastane olarak gösterildi. Hastanede bulunan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, 'Biyogüvenlik Düzey 3' fizik tasarımına ve donanımına sahip bir laboratuvar olarak dikkat çekiyor. Çalışan güvenliği için birime gereken kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan sağlanırken, Covid-19 tanı testlerini çalışmak üzere 12 laboratuvar teknisyeni ve 5 tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisi görevlendirildi. Koronavirüs tanı testleri aralıksız olarak 7 gün 24 saat çalışılacak ve sonuçlar hızla bildirilecek. Günlük test kapasitesi şu an itibariyle 300 olan laboratuvarda, kapasitenin günlük 900'e kadar artabileceği bildirildi. Normal şartlar da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen hastaların test kitleri Ankara'ya gönderilerek 2 ya da 3 gün içerisinde sonuç alınırken, MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki çalışma sonrası 3 saat sonra olumlu ya da olumsuz bir cevap verilebilir hale geldi. MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, koronavirüs salgınının başlaması ile Manisa halkına en iyi hizmeti vermek için üst düzey tedbirler alınırken, gerekli bilgilendirmeler de vatandaşlara yapıldı. Tıp Fakültesi'nde Covid-19 PCR tanı testlerinin yapılması ile Hafsa Sultan Hastanesi ve hizmet verdiği Manisa'daki sağlık kuruluşları artık, tanı konusunda daha hızlı hareket edebilecek. Hastanede daha çok test yapılarak, erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile virüsün Manisa ve çevre illerde yayılmasına engel olunması amaçlanıyor.

'3 SAATTE İŞLEM BİTİYOR'

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Manisa il merkezinden ve ilçelerimizden toplanan koronavirüs şüphesiyle ilgili örnekler laboratuvarımıza getiriliyor. Buraya gelen örneklerdeki sorumluluk artık tamamen bize ait. Gelen örnekleri ilk olarak kayıtlarını yapıyoruz. Sonra içerisindeki virüsü araştırmak üzere ön işlemlerden geçiriyoruz. Eğer bir virüs varsa, bunu incelemek için PCR dediğimiz polimeran bir zincir reaksiyonumuz var o işleme tabi tutuyoruz. Bu işlem 1 saat 50 dakika sürüyor. Daha sonra da oradan çıkan sonuçları detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Toplam da 3 saatte işlem bitiyor. Pozitif çıkan hastalarımızı hemen gerekli polikliniklere bildirerek, gerekli müdahalelerin yapılmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

Koronavirüs moleküler tanı testi yapmaya geçen pazar günü başladıklarına dikkati çeken MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural da "Hastalık şüphesi olan kişilerden alınan örnekler, laboratuvara belirli periyodik aralıklarda geliyor, öğretim görevlileri buna bağlı olarak ön hazırlık yaparak çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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