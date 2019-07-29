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Manisa CBÜ Rektörü Ataç görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesine (CBÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç görevine başladı.

29.07.2019 17:48 Manisa CBÜ Rektörü Ataç görevine başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesine (CBÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç görevine başladı.
Rektörlük binası girişinde akademik ve idari personeli tarafından alkışlarla karşılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, personel ile tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti.
Ataç, bina girişindeki karşılama töreninin ardından rektörlük makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversiteyi akademik, sosyal ve kültürel olarak en iyi noktaya taşımak için çalışacaklarını kaydetti.
Kaynakları en iyi şekilde kullanacaklarını ve akademik olarak çalışan herkesin yanında olacaklarını ifade eden Ataç, "Rektörlük, bu makam odası ve yüreğim hepinize açık." dedi.

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Kaynak: AA

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