Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Rusya arasında iş birliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) arasında ikili iş birliği protokolü yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, MCBÜ ile RANEPA arasında, başta öğrenci değişimi olmak üzere pek çok alanda iş birliği sağlayan protokol, törenle imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan RANEPA Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, protokolle öğrenci değişikliği yapıp çift diploma ile denklik sorunlarını çözeceklerini belirtti.

RANEPA'nın Rusya'da devlet adamlarını yetiştiren bir akademi olduğuna dikkati çeken Çetin, "RANEPA bizzat devlet başkanlığı tarafından yönetilir. Bu protokol kapsamında çok faydalı işler yapacağız. Özellikle Türkiye Rusya arasındaki gençlerin, doğu kültürünü öğrenmesinde ve batının ön yargılarından kurtulmasında aracı olacağız." ifadelerini kullandı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi de üniversitelerin evrensel kurumlar olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu iki akademik camianın yaptığı basit bir iş birliği olmasının ötesinde, bir anlama, mahiyete ve derinliğe sahip. Hem Üniversitemiz için hem de ülkemiz ve Rusya Federasyonu için kazanç olacak. Zaten karşılıklı kazanç yoksa orada iş birliği yoktur, ortaklık yoktur."

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Çelebi ve RANEPA Türkiye Resmi Temsilcisi Çetin protokolü imzaladı.

Kaynak: AA