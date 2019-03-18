Manisa Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü 26 yaşındaki Kayahan
A., polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 13.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi
'nde şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Çalışma sürürken polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde, isminin Kayahan A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlendi. 9 ayrı suçtan daha arandığı belirlenen Kayahan A., emniyete götürüldü.
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Kaynak: DHA