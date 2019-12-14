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Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı

Cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı.

14.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:23
Cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı
MANİSA'nın ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı. Bir süre eylemine sürdüren İzzet Akça, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.
Olay, bugün 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak karayolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı. Yaklaşık yarım saat Akçakmak karayolu üzerinde oturan Akça, trafik polislerinin uzun uğraşları sonucunda eylemini sonlandırdı. Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği öğrenildi.
Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı

Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


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