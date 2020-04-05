Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı

Manisa'da bir elektronik fabrikasından tıra yüklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki televizyonları çalarak farklı illerdeki depolara saklayan zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

05.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:52
Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı
Manisa 'da bir elektronik fabrikasından tıra yüklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki televizyonları çalarak farklı illerdeki depolara saklayan zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük elektronik üretimi yapan fabrikasından 45 ACU 603 plakalı tıra yüklenen 509 televizyonun İstanbul'daki mağazaya ulaşmadığının anlaşılması üzerine durum Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, televizyonların yüklendiği 45 ACU 603 plakalı tırın tescil sahibi Mehmet B., araç sürücüsü Mehmet Ali G. ve Hakan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgulamalarında aracı fabrika çıkışında başka bir şahsa teslim ettikleri ortaya çıktı. Çalışmayı genişleten ekipler, televizyonların bir kısmının da İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa iki adrese düzenlenen operasyonda televizyonların bir kısmı ele geçirilirken, Emrah A. ve Mehmet Emin B. gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen operasyona eş zamanlı olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler, fabrikadan yüklenerek getirildiği tespit edilen televizyonların bir kısmını da burada ele geçirdi. Turgutlu'daki operasyonda da Uğur A. gözaltına alındı.

Televizyonların bir kısmının İstanbul'a gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki depoya düzenlenen baskınla televizyonlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu 509 televizyon farklı illerdeki depolarda ele geçirilerek emniyete getirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mehmet B. ve Hakan B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, TV, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
’Nano teknoloji’ maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti 19:11: Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı - Haberler 19:08: MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Haberler 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:58: Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 18:57: Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler