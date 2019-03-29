Manisa'da 1 Milyon 52 Bin 970 Seçmen Oy Kullanacak

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Manisalılar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Manisa'daki kayıtlı seçmen sayısı 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana 55 bin 712 arttı.
En fazla seçmen Yunusemre'de
Manisa'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe olan Yunusemre'de 163 bin 360 kayıtlı seçmen için 524 sandık kurulacak.
İkinci ilçe olan Akhisar'da 131 bin 316 seçmen için 440 sandık ve üçüncü olan Salihli'de ise 124 bin 164 seçmen, 410 sandıkta oy kullanacak.
46 sandık ile en az sandık Gölmarmara'da, 10 bin 835 seçmenle en az seçmen ise Köprübaşı'nda olacak.
Manisa ilçelerinin sandık ve seçmen sayıları şöyle:
Manisa, Politika
| İlçe adı
| Sandık sayısı
| Seçmen sayısı
| Ahmetli
| 48
| 12 bin 853
| Akhisar
| 440
| 131 bin 316
| Alaşehir
| 274
| 76 bin 145
| Demirci
| 143
| 30 bin 339
| Gölmarmara
| 46
| 11 bin 495
| Gördes
| 99
| 22 bin 838
| Kırkağaç
| 109
| 29 bin 418
| Köprübaşı
| 62
| 10 bin 835
| Kula
| 141
| 34 bin 553
| Salihli
| 410
| 124 bin 164
| Sarıgöl
| 107
| 28 bin 449
| Saruhanlı
| 147
| 42 bin 703
| Selendi
| 84
| 16 bin 135
| Soma
| 284
| 79 bin 860
| Şehzadeler
| 381
| 120 bin 242
| Turgutlu
| 369
| 118 bin 265
| Yunusemre
| 524
| 163 bin 360
Kaynak: AA