29 Mart 2019, 10:02
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Manisa'da 1 Milyon 52 Bin 970 Seçmen Oy Kullanacak

Manisa

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Manisalılar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Manisa'daki kayıtlı seçmen sayısı 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana 55 bin 712 arttı.

En fazla seçmen Yunusemre'de

Manisa'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe olan Yunusemre'de 163 bin 360 kayıtlı seçmen için 524 sandık kurulacak.

İkinci ilçe olan Akhisar'da 131 bin 316 seçmen için 440 sandık ve üçüncü olan Salihli'de ise 124 bin 164 seçmen, 410 sandıkta oy kullanacak.

46 sandık ile en az sandık Gölmarmara'da, 10 bin 835 seçmenle en az seçmen ise Köprübaşı'nda olacak.

Manisa ilçelerinin sandık ve seçmen sayıları şöyle:


İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Ahmetli 48 12 bin 853
Akhisar 440 131 bin 316
Alaşehir 274 76 bin 145
Demirci 143 30 bin 339
Gölmarmara 46 11 bin 495
Gördes 99 22 bin 838
Kırkağaç 109 29 bin 418
Köprübaşı 62 10 bin 835
Kula 141 34 bin 553
Salihli 410 124 bin 164
Sarıgöl 107 28 bin 449
Saruhanlı 147 42 bin 703
Selendi 84 16 bin 135
Soma 284 79 bin 860
Şehzadeler 381 120 bin 242
Turgutlu 369 118 bin 265
Yunusemre 524 163 bin 360
Manisa, Politika
Kaynak: AA