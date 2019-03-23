Manisa'da 118 Belediye Başkan Adayından 19'u Kadın

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa
'da biri büyükşehir 18'i ilçelerde olmak üzere toplam 19 kadın aday, belediye başkanı seçilebilmek için yarışacak. Vatan Partisi (VP) 11 kadın aday, BTP 5 kadın aday, DP, DSP ve TKP de birer kadın adayla seçimlere giriyor. Türkiye
tarihinin en önemli yerel seçimleri arasında gösterilen ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala Vatan Partisi (VP) Manisa'daki 18 belediye başkanlığı için 11 kadın aday göstererek dikkat çekti. Vatan Partisinden sonra en çok kadın aday gösteren parti 5 adayla Bağımsız Türkiye Partisi
(BTP) olurken, Demokrat Parti
(DP), Demokratik Sol Parti
ve Türkiye Komünist Partisi
de birer kadın belediye başkan adayıyla seçimlere giren diğer partiler oldu.
Kadın adaylar
10'u büyükşehir olmak üzere toplam 118 belediye başkan adayından sadece 19'unun kadın aday olduğu Manisa'da bazı ilçelerde belediye başkanlığı seçimlerinde 2 kadın aday yarışırken Manisa ve ilçelerindeki kadın adaylar şöyle: "DP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Şule Tunalı. VP Ahmetli
Belediye Başkan adayı: Hülya Güner. VP Demirci
Belediye Başkan adayı Figen Kağan. VP Gölmarmara
Belediye Başkan adayı: Ayten Eryılmaz
, BTP Gölmarmara Belediye Başkan adayı: Filiz Dağdelen. VP Gördes
Belediye Başkan adayı: Saadet Güre
, BTP Gördes Belediye Başkan adayı: Zehra Aslan. VP Kırkağaç
Belediye Başkan adayı Huriye
Tepeli. BTP Köprübaşı
Belediye Başkan adayı Rabia Altan, VP Köprübaşı Belediye Başkan adayı: Behice Mutlu. VP Kula
Belediye Başkan adayı: Zeynep Dutkin. VP Saruhanlı
Belediye Başkan adayı Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu. VP Selendi
Belediye Başkan adayı Hatice
Yıldırım. BTP Soma
Belediye Başkan adayı: Müjgen Yakut
Çalışkan. TKP Soma Belediye Başkan adayı: Fatma Yücetaş. BTP Şehzadeler
Belediye Başkan adayı Aynur Aykır, VP Şehzadeler Belediye Başkan adayı: Zahide Sönmez. VP Yunusemre
Belediye Başkan adayı: Özden Başmaya
, DSP Yunusemre Belediye Başkan adayı: Tülin Öz."
Sadece 3 parti tüm ilçelerde aday çıkardı
Tüm ilçeler ve büyükşehirde aday çıkaran sadece 3 partinin olduğu Manisa'da Saadet Partisi
(SP), Vatan Partisi (VP) ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) her ilçede ve büyükşehirde kendi adayıyla yarışa girecek.
Manisa'da en çok belediye başkan adayının olduğu ilçeler 10'ar adayla merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olurken, büyükşehir ve ilçelerde toplam 7 aday da seçimlere bağımsız olarak katılacak. Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi 18'er belediye başkan adayı çıkarırken, AK Parti
11, CHP
10, İYİ Parti
8, MHP
7, DP 5, BBP
5, TKP 4, DSP 4 ve HDP
de 3 belediye başkan adayıyla seçmeninin karşısına çıkacak. - MANİSA
Politika
Kaynak: İHA