Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza

Manisa'ya il dışından gelen vatandaşlar için uygulanan 14 günlük karantina süresine uymayarak evlerinden ayrılan 8 kişiye emniyet birimleri cezai işlem uyguladı.

03.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:53
Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza
Manisa 'ya il dışından gelen vatandaşlar için uygulanan 14 günlük karantina süresine uymayarak evlerinden ayrılan 8 kişiye emniyet birimleri cezai işlem uyguladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile il dışından Manisa'ya gelen vatandaşlar için 14 günlük ev karantinası uygulanıyor. İl dışından gelen vatandaşlara şehir girişlerinde kolluk kuvvetleri tarafından 14 günlük ev karantinasına ilişkin tebligatlar yapılıyor. Tebligat yapılan vatandaşların bilgileri ilgili birimlere gönderilerek 14 gün süresince evden ayrılıp ayrılmadıkları denetleniyor. Yapılan tebligata rağmen 14 günlük ev karantina uygulamasına uymayarak dışarıya çıkan 8 kişiye emniyet birimleri tarafından kişi başı 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Vali Ahmet Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl dışından ilimize gelen herkesin 14 günlük ev karantinasına uyması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu konudaki denetimlerini yerine getirerek tebligata uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. 14 günlük karantina uygulamasına uymayacak vatandaşlarımız lütfen Manisa'ya gelmesin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 20:16: Tarımsal Üretimde Devamlılığın Sağlanması Toplantısı - Haber 20:16: Giresun'a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı - Haber 20:16: Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haber 20:16: Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber