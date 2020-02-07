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Manisa'da 2 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Recep Üzülmez (58) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

07.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:09Manisa'da 2 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
'nın ilçesinde 2 gündür alınamayan Recep Üzülmez (58) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrice Mahallesi'nde yaşayan Recep Üzülmez, çarşamba sabahı, tarlaya gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Üzülmez'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri, Sivrice ve çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede arama çalışmaları, jandarmanın iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.
Recep Üzülmez'in bacanağı Abdil Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üzülmez'in hayvanlara yiyecek toplamak üzere tarlaya gittiğini belirterek, "Recep, çarşamba günü sabah saat 10.00 gibi evden ayrılmış. Halen bulamadık. Arayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Turgutlu, Jandarma, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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