25.06.2019 16:03
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Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.Ü. (45) idaresindeki 34 AIB 838 plakalı otomobil, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda B.Ç. (59) yönetimindeki 26 GC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 26 GC 436 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ç. (29) ve S.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Gölmarmara , Salihli , Manisa , 3. Sayfa

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