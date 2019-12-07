Haberler » Güncel » Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haber

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı.

07.12.2019 03:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 03:24Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
'nın ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişi yaralandı.
Ali İhsan Helva yönetimindeki 45 R 5200 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunun 5'inci kilometresindeki Tekeler Mahallesi civarında, karşı yönden gelen Gürkan Hazman'ın kullandığı 35 RMB 37 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Emir Göksal (12), Muzaffer Kıvanç (5), Esen Hazman (36) ile Vedat Söğüt (19) ve Sevim Özcan (79) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:04 Ankara'da dolandırıcılık operasyonu - Haber
03:53 Sibel Can Almanya'da konser verdi - Haber
03:50 Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz" - Haber
03:32 Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (Ek fotoğraf) - Haber
03:30 Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
7.12.2019 04:06:36