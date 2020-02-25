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Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar kurtardı

Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

25.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:44Manisa'da 2 pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar kurtardı
'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa'da bir kişi, "Paşa" adlı Rus finosu olarak bilinen köpeğini iş yerinin önündeki ağaca bağladı.
Bu sırada pitbull cinsi 2 köpek, sahibinin elinden kaçarak ağaca bağlı köpeğe saldırdı.
Çevredeki 3 kişi tarafından 2 pitbullun saldırısından güçlükle kurtarılan köpeğin karnında yaralar oluştu.

Sahibi tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi edildi.
Bu arada 2 pitbullun ağaca bağlı köpeğe saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anı ve çevredeki vatandaşların müdahalesi görülüyor.

Manisa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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