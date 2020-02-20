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Manisa'da 20.02.2020 bereketi

Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti.

20.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:38Manisa'da 20.02.2020 bereketi
'nın merkez ilçeleri ve 'de nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti. Yunusemre'de 9, Şehzadeler'de 6 çift olmak üzere Manisa merkezde 15 çift bu özel tarihte dünyaevine girdi.

Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen 15 çift evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti.

Yunusemre'de özel bir günde evlenmek isteyen 9 çift, 20 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Evlenmek için 20.02.2020'yi tercih eden çiftler, bu tarihi aylar öncesinden seçtiklerini ifade ederken; unutulması zor bir tarihte mutlu bir yuva kurmaya imza attıklarını dile getirdi. Şehzadeler ilçesinde ise 6 çift bu özel tarihte imza atarak dünyaevine girdi. - MANİSA

Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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