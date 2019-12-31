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Manisa'da 2019'un son doğan bebeği Elif oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde Dilek ve Ercan Avcı çiftçi, 2019 yılının son saatlerinde bebek sevinci yaşadı.

31.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:19 Manisa'da 2019'un son doğan bebeği Elif oldu
'nın Demirci ilçesinde Dilek ve Ercan Avcı çiftçi, 2019 yılının son saatlerinde bebek sevinci yaşadı.
2020 yılına girmeye dakikalar kala Dilek Avcı, ilçe devlet hastanesinde bebek sahibi oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktoru Pakize Özge tarafından sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen bebeğe Elif ismi verildi.
Baba Ercan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla saatler kala büyük heyecan yaşadığını belirterek, "Bugün 2019 yılının son günü. 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah herkese evlat sevinci yaşamayı nasip etsin." dedi.
Doğum sonrası bebeği ile odaya alınan Dilek Avcı'yı, Karkın ve doğum servisi hemşireleri kutlayarak, çiçek hediye etti.
Karkın, "Dilek Hanım gebeliği boyunca takip ettiğimiz bir hastamız. 2019 yılının da son doğumu oldu, haftasına uygun olarak. Gayet güzel bir ameliyat ile doğumu gerçekleştirdik. Bebeğini güle güle büyütmesini istiyoruz. Herkese de mutlu bir 2020 yılı diliyorum." diye konuştu.
Anne Avcı ise doktoruna ve hastane yetkililerine teşekkür ederek, "Çok ilgilendiler. Bebeğimizin adını eşim ile koyduk." ifadelerini kullandı.

Ercan Avcı, Karkın, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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