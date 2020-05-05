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Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da karantinaya alınan ve 28 Nisan'da karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla birlikte kaldırılıyor.

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi
05.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:26
Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da karantinaya alınan ve 28 Nisan'da karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla birlikte kaldırılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesindeki 15 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresi Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Nisan'da, 7 gün daha uzatılarak 5 Mayıs'a kadar karantinanın devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün toplanan Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu mahalledeki karantinanın bu gece 24.00 itibariyle sona erdirilmesini kararlaştırdı. 21 gündür karantina altında olan mahalleye bu gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar serbest olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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