Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü

Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Gülnur Kocabaş (22), sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü.

28.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:12
Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Gülnur Kocabaş (22), sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Olayın ardından suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf A.'nın ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üreten bir fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf A.'nın seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, bir anda erkek arkadaşı Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yusuf A.'nın peş peşe iki el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar göğsüne isabet eden genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.
Öte yandan Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Manisa’da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocabaş, Manisa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Eski dövüşçü Sam Stout’un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Haberler››Güncel››Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:09: Tavşanlı ilçesinde 9 köy göletine yavru sazan balığı bırakıldı - Haber 11:09: Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü - Haber 11:09: Çocuklara Kovid-19 tedbirlerini anlatmanın "tatlı yolunu" buldu - Haber 11:09: Karamanoğlu Mehmetbey'in türbesine 22 yıldır gözü gibi bakıyor - Haber 11:07: Türkiye'de bir ilk! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek - Haber 10:56: PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi - Haber 09:47: Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı - Haberler 09:34: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı - Ekonomi 09:10: Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti - Haber 20:50: Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı - Magazin