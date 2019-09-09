Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir ikametin deposuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurutulmaya bırakılmış toplam 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

09.09.2019 18:15 Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir ikametin deposuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurutulmaya bırakılmış toplam 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli'de ikamet eden A.A.'nın yüklü miktarda kenevir bitkisi ektiği ve kenevir bitkilerini kesip, ikametinde kestiği kenevir bitkilerini kurutarak esrar elde ederek satacağı yönünde bilgiler elde eden, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile depoda yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:03   Nikah salonlarında 09/09/09 yoğunluğu
20:00   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola böyle uçtu
19:35   10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü
19:29   "Futbolda şike kumpası" davasının görülmesine devam edildi
19:25   Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:18   Alanya'da polis öğrenciler için görev başında
19:14   Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandı