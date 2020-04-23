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Manisa'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sanatçıların katılımıyla düzenlenen araç konvoyuna, Manisalılılar balkonlarından alkışlarla katıldı.

23.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
Manisa'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sanatçıların katılımıyla düzenlenen araç konvoyuna, Manisalılılar balkonlarından alkışlarla katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentteki tiyatro ve müzik sanatçıları, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla kenti turladı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden tura başlayan sanatçılar, marşlar ve şarkılar seslendirerek, vatandaşları selamladı.
Polisten çocuklara hediye
Manisa Emniyet Müdürlüğü, daha önce yayımladıkları video ile Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Manisa Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.
Çocuklar da yayımladıkları video ile hediyelere teşekkür etti.
Demirci
Manisa'nın Demirci ilçesinde, belediye ekiplerinin müzik yayını yaptığı araçlar, ilçenin cadde ve sokaklarında çocuk şarkıları çalarak dolaştı.
Çocuklar çalınan şarkı ve marşlara, balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Turgutlu
Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından üzerinde Türk bayrağı olan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocukları temsilen 100 ayakkabı tören alanına kondu.
Tören sonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoy yaparak çocukların bayramlarını kutladı.
Soma
Manisa'nın Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törenin sonunda Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve protokol üyeleri, çocuklar için gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bıraktı.
Kula
Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Çelenk sunma törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Manisa, Güncel , Haber
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