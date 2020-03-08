Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:40
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Manisa 'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: DHA
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