Manisa'da 3 günde 21 dükkandan hırsızlığa 6 gözaltı

13 Kasım 2018 Salı 14:38



13 Kasım 2018 Salı 14:38

Manisa'da 3 günde 21 dükkandan hırsızlığa 6 gözaltıMANİSA'da 3 günde 21 ayrı işyerinden gerçekleşen hırsızlıkla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.Muradiye Mahallesi'ndeki bir gecede 9 işyerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ertesi gün aynı mevkide bir marketten hırsızlık yapmak isteyen 4 zanlıdan 1'i, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 3 şüpheli ise aranmaya başlandı. Yakalanan şüphelinin ifadesi sonrası zanlıların kiralık bir otomobille hareket ettikleri belirlendi. Kiralık otomobil, eski mezarlık mevkiinde tespit edildi. Biri araçta uyurken toplam 3 şüpheli, geçen pazar günü yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren jandarma, yakalanan bu 4 kişinin ifadesi sonrası, 2 kişinin daha hırsızlığa karıştığını belirledi. Bu 2 zanlı da jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan N.Ö., A.Ö., D.Y., Y.C.Y., Ö.C.G. ve M.Ö. adlı 6 zanlının; Saruhanlı ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 14 işyerinden hırsızlık yaptığının tespit edildiği belirtildi. Zanlıların bir kısmının yakalandığı kiralık araçta yapılan aramada ise, Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 konfeti, 160 meşale ve buna benzer eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen ve poşet içerisindeki 75 lira bozuk para ile levye bulundu. Zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİŞüphelilerin hırsızlık amaçlı geldiği bir kahvehanenin kapısını levyeyle kırarak içeri girmeye çalışma anları, yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelip kameralara zarar vermeleri, işletmelerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.