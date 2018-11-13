Manisa'da 3 Günde 21 İş Yerini Soyan 6 Kişi Yakalandı

13 Kasım 2018 Salı 13:42



13 Kasım 2018 Salı 13:42

MANİSA'da 3 günde 21 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Muradiye Mahallesi'nde bir gecede, 9 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bir gün sonra aynı mevkide bir marketten hırsızlık yapmak isteyen 4 şüpheliden 1'i, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ifadesinden şüphelilerin kiralık bir otomobille hareket ettikleri belirlendi. Kiralık otomobil, eski mezarlık mevkiinde tespit edildi. Biri araçta uyurken, 3 şüpheli, pazar günü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, ifadelerin ardından hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Şüpheliler N.Ö., A.Ö., D.Y., Y.C.Y., Ö.C.G. ve M.Ö.'nın Saruhanlı ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 14 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelilere ait kiralık araçta yapılan aramada, Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 konfeti, 160 meşale ve buna benzer eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen ve poşet içerisindeki 75 lira bozuk para ile levye bulundu.GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİŞüphelilerin hırsızlık amaçlı geldiği bir kahvehanenin kapısını levyeyle kırarak içeri girmeye çalışma anları, yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelip kameralara zarar vermeleri, işletmelerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.- Manisa