Manisa'da 3 Günde 21 İş Yerini Soyan 6 Şüpheli Yakalandı

Manisa
'da 3 günde 21 farklı iş yerini soyduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yunusemre
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı
, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde, 3 gün içinde aralarında emlak ofisi, kahvehane, market ve eczanelerin de bulunduğu 21 iş yerinin aynı yöntemle soyulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, bir gece önce Muradiye Mahallesi
'ndeki iş yerlerini soyan zanlıları, ertesi gün yine aynı mevkideki başka bir marketi soymak isterken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin soygunda kullanmak için araç kiraladıkları, bu aracın plakasının rakam bölümünü bantla kapattıkları öğrenildi. Kiralanan araçta yapılan aramada 18 konfeti, 160 meşale ve bir miktar para ile olayda kullanılan levye bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Şüphelilerin yaptığı soygunlar bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kahvehanenin kapısını levyeyle açan ve yüzlerini ceketlerinin kapüşonuyla örten zanlıların, kahvehane içinde el feneriyle dolaşmaları ve soygun anları yer alıyor.
Başka bir görüntüde ise eczanenin önüne gelen yüzleri kapalı şüphelilerden birinin, güvenlik kamerasını fark ederek kırdığı görülüyor.