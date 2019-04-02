Manisa'da 3 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz

MANİSA'nın Yunusemre
, Turgutlu
ve Köprübaşı
ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.
Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti
'nin adayı Mehmet Çerçi
rakibi İYİ Parti
'li Kürşad Mithat Özkan
'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy, Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 810 oy aldı. İYİ Parti adayı Kürşad Mithat Özkan, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların tekrar sayılmasını istedi. Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaib Topuz, 4 bin 650 oyla rakibi İYİ Partili Faitih Taşlı'dan 28 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. 4 bin 622 oy alan Taşlı, oyların tekrar sayılması için itiraz etti. Turgutlu'da da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP
'li Çetin Akın
, 36 bin 896 oy aldı. MHP
'li Turgay Şirin
ise 36 bin 446 oyda kaldı. 450 oy farkla seçimi kaybeden Şirin, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.
- Manisa
Köprübaşı, Turgutlu, Yunusemre, Manisa, Güncel
Kaynak: DHA