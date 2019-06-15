15.06.2019 12:55
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Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdi

Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdiManisa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 35 bin 176 aday ter döktü.

Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdi
Manisa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 35 bin 176 aday ter döktü.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da başladı. Üniversiteye girişteki ilk aşama olan sınavın birinci oturumuna katılmak için 35 bin 176 aday, bu sabah okullarının yolunu tuttu. Öğrenciler, okullara üzerleri aranarak alındı. Manisa Lisesi'nde sınava gelen bazı öğrenciler, dakikalar kala sınava yetişti. Okul bahçesinde bekleyen öğrenci velileri ise dua ederek çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdi
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Manisa, Güncel

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