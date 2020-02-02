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Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece 03.23'te ise Akhisar ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı.

02.02.2020 06:49 | Son Güncelleme: 02.02.2020 07:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25'te ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

GECE 4.6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü 'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

Akhisar'da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir'de de hissedilmişti.

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kırkağaç, Manisa, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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