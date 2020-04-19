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Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadı

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadıMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:35
Manisa 'da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir 'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.32'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Kırkağaç, Manisa, Deprem, Güncel
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