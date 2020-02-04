Haberler » Güncel » Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Haber

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

04.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:05Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
'nın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
22 Ocak'ta 5.4 ile sarsılan Manisa'nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.
(İHA)

Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:26:08