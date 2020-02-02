Haberler » Güncel » Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Haber

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:00Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü 'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.



Manisa, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:52:13