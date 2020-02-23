Haberler » Güncel » Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Haber

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:13Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Karabörklü Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 15.40'ta meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.



Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:50:14