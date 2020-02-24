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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.02.2020 06:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:03Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.



Akhisar, Manisa, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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