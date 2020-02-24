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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor.

24.02.2020 06:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:50Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

'nın ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Barış Gezici - Erdinç ALKAN - Cemil SEVAL/ İZMİR - MANİSA,



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Kaynak: DHA

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