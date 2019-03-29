Manisa'da 4 Bin 430 Kolluk Kuvveti Seçimlerde Görev Yapacak

Kaynak: İHA

Manisa Seçim Müdürü Halit Çiçek, Manisa'nın il ve ilçe seçim kurullarının 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine hazır olduğunu söyledi. Manisa genelinde 1 milyon 52 bin 970 seçmenin 3 bin 668 sandıkta oy kullanacağını kaydeden Çiçek, polis bölgesinde 2 bin 260, jandarma bölgesinde 2 bin 170 olmak üzere toplam 4 bin 430 personelin seçimde görev yapacağını açıkladı.Oy pusulalarının tamamının evrak torbalarına konulduğunu ifade eden Halit Çiçek, "Oy pusulalarını basımı Bursa'da yapıldı. Teslim aldıktan sonra emniyette sakladık. Oy pusulalarını tüm ilçelere dağıttık. İlçelerde evrak torbalarına koydular. Biz Manisa olarak seçime hazırız. Seçime hazır olduğumuzu da Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdik. Bizim il genelinde evrak yönünden herhangi bir eksiğimiz yok, sıkıntımız yok. Seçime Manisa olarak hazır olduğumuzu bildirdik. Sandık kurullarında görev yapan sandık başkanları ve sandık görevlilerine kurslarımızı verdik. Eski köy dediğimiz uzak mahallelere torbalar 29 Mart Cuma günü itibariyle sandık kurulu başkanlarına teslim edilmiş olacak. Merkez mahallelerde ise evrak torbaları ise seçim sabahı emniyet güçleri tarafından korunacak okullarda saat 05.00'de bina sorumlularına teslim edeceğiz. Okullarda da bina sorumluları tarafından sandık başkanlarına teslim edilecek. Onlar da sayarak evraklarını teslim alacaklar. Eksiklikleri varsa söyleyecekler, yoksa seçim düzenini alıp saat 08.00'de oy verme işlemini başlatacak" dedi. - MANİSA