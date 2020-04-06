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Manisa'da 40 fırından 'Askıda ekmek' uygulaması

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik Manisa'nın Salihli ilçesindeki 40 fırın askıda ekmek uygulaması başlattı.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:39
Manisa'da 40 fırından 'Askıda ekmek' uygulaması
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik Manisa 'nın Salihli ilçesindeki 40 fırın askıda ekmek uygulaması başlattı.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, korona virüs salgını sebebiyle Salihli'de faaliyet gösteren 40 fırında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlatıldığını kaydetti. Askıda ekmek projesinin Türkiye'de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Makasçı, "Fırıncı esnafımız dilediği kadar ekmeği askıya asıp, ihtiyaç sahiplerine verirken, buna mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlarımızda katkıda bulunarak yardımcı oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilirler. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza, bizimde katkımız olsun diyen vatandaşlarımız, gittikleri fırınlarda askıda ekmek kampanyasına destek olarak yardımcı olabilirler." dedi.

Makasçı, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizlerin görevi. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böyle zor durumlarda insanlar birbirlerine yardımcı olması çok önemli. Karşılıklı dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağımıza inancımız tamdır." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Ekonomi
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