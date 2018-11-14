Manisa'da 42 Okul Servisi Trafikten Men Edildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:27



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:27

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kurallara uymayanlara göz açtırmıyor. İl merkezinde 2018 yılının ilk 10 ayında bin 199 okul servis aracı denetlenirken 116 araca 184 ayrı ceza yazıldığı ve 42 okul servis aracının da trafikten men edildiği bildirildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Emniyet kemeri takmayanlara, araç sürerken telefonla konuşanlara, alkollü araç kullananlara ceza yağdı. Bazı araçlar trafikten men edilirken, bazı sürücü belgelerine de en konuldu.Kaza sayıları azaldıMotosiklet sayısı bakımından İstanbul, İzmir ve Antalya'dan sonra 4. sırada yer alan Manisa, traktör sayısında ise ilk sırada yer alırken geçtiğimiz yıla göre trafikteki araç sayısı yüzde 3 oranında arttı. 2018 yılı Ekim ayı verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaralamalı trafik kazalarının yüzde 10 azaldığı Manisa'da kazada yaralananların sayısı da yüzde 10 azaldı. Maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı kazaların toplamında ise yüzde 23'lük bir azalma meydana gelen Manisa'da sürücü araç denetimlerinde ise yüzde 39'luk bir artış yaşandı. En fazla denetim emniyet kemeri, cep telefonu ve yolcu taşımacılığında yapılırken, emniyet kemeri denetimlerinde yüzde 422, motosiklet denetiminde yüzde 75, alkol denetiminde yüzde 86, yolcu taşımacılığında yüzde 220 artış yaşandı. Yazılan ceza sayısı yüzde 29, para miktarı ise yüzde 92 oranında arttı. Trafikten men edilen araç sayısında da artış yaşanan Manisa'da geri alınan sürücü belgesi sayısı da yüzde 17 arttı.42 okul servisi trafikten men edildiİl merkezinde 2018 yılının ilk 10 ayında bin 199 okul servis aracı denetlenirken 116 araca 184 ayrı ceza yazıldığı ve 42 okul servis aracının da trafikten men edildiği bildirildi. Okul servis araçlarına toplam 83 bin 969 TL ceza kesildiği öğrenildi. Emniyet kemeri denetimlerinde sadece için Eylül-Ekim aylarında 5 bin 520 denetimin yapıldığı açıklanırken, emniyet kemeri takmayan bin 56 araç sürücüsüne 114 bin 48 TL ceza kesildiği, cep telefonuyla ilgili bin 720 denetimde bin 494 araca 193 bin 953 TL ceza kesildiği açıklandı.Trafik ekipleri tarafından denetimlerin yanı sıra öğrencilere ve sürücülere de eğitimler verildi. 47 bin 812 öğrenciye eğitim verilirken, 2018'in ilk 8 ayında öğrencilere verilen eğitim sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 147 arttı. 6 bin 534 sürücüye de eğitim verilirken, 3 bin 354 araca emniyet kemeri simülasyon eğitimi verildiği açıklandı. Emniyet kemeri eğitiminde de yüzde 11 artış yaşanırken 6 ve 8 Kasım tarihlerinde yapılan 26 araç denetlemesinden 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan bir araca da muayeneden ceza yazıldığı açıklandı. - MANİSA