Haberler » Güncel » Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem - Haber

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi.

22.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:59
Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz." dedi.
Gazetecilere açıklama yapan Dutlulu, uzun süren depremin ilçe halkını korkuttuğunu, sarsıntının ardından vatandaşların sokağa çıktığını anlattı.
Depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirten Dutlulu, "Şu an şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz. Şehir içinde şu anda yaralı bilgisi yok. Halkımız sokakta, hasar gözükmüyor. Ama bilgiler şu an çok yüzeysel." diye konuştu.
Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Besim Dutlulu, Akhisar, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:01  Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17) (KIRKAĞAÇ)
02:01  Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı
02:00  ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI
01:58  Manisa'da deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, parklarda ateş yaktı
01:55  Deprem anı Oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında
23.01.2020 02:17:27