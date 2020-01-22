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Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği Balıkesir'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

22.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:52Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem
'nın İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği 'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.
AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

Balıkesir, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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