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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)

VALİ DENİZ'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARETManisa'da, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaralanan 4 kişinin taburcu edildiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

23.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:09Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)

VALİ DENİZ'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

'da, merkez üssü ilçesi Musalar Mahallesi'nde dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaralanan 4 kişinin taburcu edildiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vali Deniz'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşlik etti. Geceyi sokakta geçirenlerle bir araya gelen Vali Deniz, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Deniz, "4 köyde hasar tespit çalışması başlatıldı. Gerekli işlemlerin yapılması için devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız. 4 kişi panik dolayısıyla hastaneye gitmişti, ayakta tedavi edildiler ve taburcu oldular. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bize intikal eden bilgilerde büyük hasar oluşmadığını öğrendik" dedi.

Hande NAYMAN/Manisa (AKHİSAR),



Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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