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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)

DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu.

23.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:34Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)

DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYOR

Merkez üssü 'nın ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor. Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,



Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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