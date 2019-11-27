Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haber

Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

27.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:09Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
'nın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Van ilinden 2 İran uyruklu şahıs ile F.E.'nin (40) metamfetamin getirip, Salihli ilçesindeki S.T.'ye (37) teslim edeceği bilgisi alan Salihli İlçe Komutanlığı istihbarat ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri şüpheli aracı durdurup, narkotik köpeği 'Vicdan' ile arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan, bin 14 gram metamfetamim ele geçirildi.

Olayla ilgili 2'si İran uyruklu olmak üzere M.H., A.A.V.S., Y.E., F.E. ve S.T gözaltına alındı. 5 şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:13 Adliyede kamu yararına çalışan şahıs hırsızlıktan tutuklandı
13:06 Jandarmadan kubar esrar operasyonu
13:06 Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
13:02 Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
12:55 Hırsızlık için girdiği pastanede para bulamayınca pasta ve börek yedi
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
27.11.2019 13:18:49