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Manisa'da 63 yıllık camiye yıkım kararı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1956 yılında yapımı tamamlanan ve 63 yıldır ibadete açık olan Saliha Camisi yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatıldı.

30.09.2019 12:32Manisa'da 63 yıllık camiye yıkım kararı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 1956 yılında yapımı tamamlanan ve 63 yıldır ibadete açık olan Saliha Camisi yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatıldı.

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Eskicami Mahallesi'ndeki 63 yıllık Saliha Camisi çökme riski nedeniyle ibadete kapatıldı ve yıkım kararı alındı.

Alınan bilgilere göre Saliha Camisi'nin kubbe kısmında çatlaklar oluşması üzerine özel bir firmaya analiz yaptırıldı. Gelen raporlar sonucunda Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği kapsamında caminin kolonsuz ve yığma bina tekniği ile yapıldığı ve riskli yapı olduğu belirtildi. Gelen raporların Türkiye Diyanet Vakfına gönderildiği ve gelecek olan sonuca göre yıkım işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Emniyet Müdürü Sayım Başaran da camide incelemelerde bulundu. - MANİSA

Türkiye, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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