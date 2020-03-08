Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti.
08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti.
Trafik Tescil Büro Ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda seyahat eden kadın sürücülere uygulama noktasında sürpriz yaptı.
Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle araçları durdurarak, kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.
Araçlarından inen kadın sürücüler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trafik Tescil Büro Ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda seyahat eden kadın sürücülere uygulama noktasında sürpriz yaptı.
Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle araçları durdurarak, kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.
Araçlarından inen kadın sürücüler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Kula, Güncel
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