Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Manisa'da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 857 adet cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

10.10.2019 17:56Manisa'da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 857 adet cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararı sonrası İ.M. adlı şahsın evinde ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 857 adet cinsel içerikli hap ve jel ile 5 litre sahte içki, 31 paket içerisinde 620 adet kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:36 YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü
19:34 Derbesiye'den dumanlar yükseliyor
19:36 Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada
19:31 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
19:35 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldü
19:23 Bilecik'te feci kaza: 4 yaralı
19:20 Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
10.10.2019 19:43:24