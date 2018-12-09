- Manisa'da akıllara durgunluk veren görüntü

09 Aralık 2018 Pazar 15:58



09 Aralık 2018 Pazar 15:58

- Manisa'da akıllara durgunluk veren görüntüTers yönden giden otomobil trafikte panik yaşattıMANİSA - Manisa'da çevre yolunda ters yönden süratle giden otomobil trafikte paniğe neden oldu. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde öğle saatlerinde çevre yolu üzerinde ters yönde süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücüler kendilerini şok eden manzara karşısında büyük korku yaşadı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca ters yönden gittiği tahmin edilen otomobil, şans eseri bir kazaya neden olmadan kavşaktan kendi şeride döndü. Çevre yolunda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer alan otomobil adeta kazaya davetiye çıkardı.