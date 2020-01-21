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Manisa'da annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesini 15 yerinden bıçakladığı iddia edilen genç tutuklandı.

21.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:38Manisa'da annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı
'nın ilçesinde, annesini 15 yerinden bıçakladığı iddia edilen genç tutuklandı.
Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesinde annesi Ummahan A'yı (53) bıçakladıktan sonra polise teslim olan K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ağır yaralanan Ummuhan A'nın Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
K.A, Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesi oto yıkama kuaförü önünde annesi Ummahan A'yı 15 yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın önce Kula Devlet Hastanesi kaldırılmış, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmişti.
K.A, olayda kullandığı bıçakla İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Salihli, Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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