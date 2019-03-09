Manisa'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçe genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.A. (37), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (24), hırsızlık suçundan A.D. (19), uyuşturucu veya uyarıcı satın almak ve birden fazla kişi tarafından yağma suçundan aranan A.Ö. (68) ile V.S. (36) yakalandı.
Polis, Turgutlu, Manisa, Güncel
Kaynak: AA