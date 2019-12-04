Haberler » Güncel » Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı - Haber

Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

04.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:14Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı
'nın ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'nin (28) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel ekip, çalışmalarını sürdürdü.
Ekip, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki güvenlik kameralarını, MOBESE sistemlerini, araç kiralama şirketlerini, taksi duraklarını, otobüs firmalarını, oto yıkama ve emlak şirketlerini takibe aldı.
Cinayet zanlılarının, maktulün arkadaşları Afganistan uyruklu K.A, R.S.K, İ.M, L.M.O. ve M.İ.O. olduğunu belirleyen ekip, şüphelilerden K.A. ve R.S.K'yi yurt dışına kaçma hazırlığında iken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimlikle yakaladı.
Diğer şüpheli İ.M ise Manisa şehir merkezinde yapılan takip sonucu gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay
25 Kasım'da Şehzadeler'e bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, sağ kolunun bulunmadığı belirtilen ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Cesedin, Mojibullah Azizi'ye ait olduğu ve darbedilip işkence gördüğünün tespit edildiği belirtilmişti.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36 Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 yükseldi - Haber
20:36 Dev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuş - Haber
20:35 ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu - Haber
20:34 Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi - Haber
20:34 Lise öğrencilerinden "Engelsiz eğlence" - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:45 TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:43:45