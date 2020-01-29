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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirginMANİSA'nın 3 ayrı ilçesinde gerçekleşen depremler nedeniyle halk korkulu anlar yaşarken, dün geceyi de sokakta başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

29.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:50
'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin
MANİSA'nın 3 ayrı ilçesinde gerçekleşen depremler nedeniyle halk korkulu anlar yaşarken, dün geceyi de sokakta başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akhisar'da, 22 Ocak'ta, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntının yaşandığı Manisa'da bu kez depremin adresi, Kırkağaç ilçesi oldu. Dün saat 14.26'daki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Yine bölgede artçı sarsıntılar sürerken son olarak Akhisar ilçesinde, saat 23.10'da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu depremler çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk depremden itibaren bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu. Bazı vatandaşlar korku yaşadıkları gerekçesiyle. Bazıları ise düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılacak inceleme sonucu depremin verdiği zararlar belirlenecek. Bunun yanında 3.5 ve 3.7 gibi büyüklüğe sahip birçok artçı sarsıntının yaşandığı deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi başta AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk hava sebebiyle bazı depremzedeler çadırların içine kömür sobası kurarken, bazıları yaktıkları ateşin başında ısındı. Yetkililer ise depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin

Deprem, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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